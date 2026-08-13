"صيف العطاء" ترسخ قيم التكافل المجتمعي وتقديم الدعم الإنساني للفئات المستحقة

الفجيرة في 13 أغسطس/ وام/ تواصل جمعية الفجيرة الخيرية تنفيذ مبادرة "صيف العطاء"، التي تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل المجتمعي وتقديم الدعم الإنساني للفئات المستحقة، من خلال حزمة من المشاريع الموسمية التي تنفذها في مختلف مناطق إمارة الفجيرة.

تتضمن المبادرة تنفيذ مشروع سقيا الماء للعمال عبر توزيع 60 ألف عبوة مياه باردة على العمال في مواقع عملهم، تقديراً لجهودهم ومساندة لهم في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ووفرت الجمعية لهذا الغرض، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، 174 برادة وثلاجة ضمن مواقع مشروع حفظ النعمة المنتشرة في الإمارة، والتي يبلغ عددها 100 موقع موزعة على إمارة الفجيرة وضواحيها، بما يسهم في حفظ وتوزيع فائض الطعام والاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وأكد سعادة يوسف راشد المرشودي، مدير عام الجمعية أن مبادرة "صيف العطاء" تجسد رؤية الجمعية في ترسيخ العمل الإنساني المستدام ونوه إلى حرص الجمعية على أن تصل مبادراتها إلى أكبر شريحة من المستفيدين، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء والتكافل.

وأضاف أن مشاريع سقيا الماء وتوفير برادات المياه ومواقع حفظ النعمة تعد نماذج عملية لمبادرات تترك أثراً مباشراً في حياة المستفيدين، وتسهم في تعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي، خاصة خلال فصل الصيف.