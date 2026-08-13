8 نزالات في "اليوم الدولي" للملاكمة بكازاخستان

أستانا في 13 أغسطس/ وام/ تستضيف العاصمة الكازاخستانية (أستانا) منافسات اليوم الدولي للملاكمة، التي ينظمها الاتحاد الدولي خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وتقام الأمسية الختامية في قصر "جي أوشكمبيروف"، للفنون القتالية، وتتضمن 8 نزالات، بواقع 5 في الملاكمة الاحترافية، و3 باستخدام قفازات الفنون القتالية المختلطة.

ويتصدر الكازاخستاني سانزهار تاشكينباي، النزالات بخوض أول مواجهة له على مستوى الاحتراف أمام الفلبيني نيل جاكاموس، في نزال من 10 جولات على لقب وزن الذبابة.

فيما يشارك الكازاخستاني ساكن بيبوسينوف، في نزال من 8 جولات أمام الناميبي إيمانويل جوزيف، ويلتقي الروسي فاديم توكوف مع الفنزويلي إيدي كولميناريس.

ويواجه المولدوفي فاسيلي سيبوتاري، الذي يمتلك سجلاً احترافياً خالياً من الهزائم بـ19 انتصاراً، المكسيكي خوسيه ميغيل بوريغو، بينما يلتقي الكازاخستاني يركيبولان توكتار مع الأوزبكي بوبيرجون إسرويلوف في نزال من 4 جولات.

وتتضمن المنافسات نزالاً على لقب وزن الديك بين الكازاخستانيين أيدوس جاباربيرغينوف وألماز نورغالي، بجانب مواجهتين بين كانات كولماغامبيتوف والروسي تيمور عبدالرحمنوف، ورسلان مادييف مع عمران أغاييف.