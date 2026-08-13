مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج ينطلق السبت بمشاركة 2250 لاعبا ولاعبة

أبوظبي في 13 أغسطس/وام/ تنطلق بعد غد (السبت) فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج 2026 في نسخته الـ 32 برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

تفتتح فعاليات المهرجان المقرر من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، الساعة الخامسة مساء بفندق راديسون بلو- أبوظبي، ويشهد في نسخته الجديدة مشاركة 2250 لاعبا ولاعبة من كافة دول العالم، من بينهم 300 لاعب ولاعبة من دولة الإمارات.

وأكد حسين عبد الله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إقامة 34 فعالية متنوعة تغطي كافة الجوانب الفنية والمجتمعية والأعمار، واستحداث فعاليات جديدة في هذه النسخة هي الشطرنج الصيني، وشطرنج الدايس، وبطولة أصحاب الهمم.

ونوه الخوري إلى المشاركة القياسية في هذه النسخة، وتأكيد وصول 411 لاعبا ولاعبة من خارج الدولة، وسط اهتمام لافت بالمهرجان الذي حافظ على مكانته المرموقة، وأثره المستدام في تطوير المهارات، ورفع قدرات المشاركين من أبناء وبنات دولة الإمارات، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين عالمياً.

وأضاف أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي للمهرجان له أثر ملموس في نجاح مسيرته، وصولاً إلى النسخة الحالية، بالتعاون الإيجابي مع الشركاء في تعزيز تميزه، لاسيما أنه أصبح أحد أهم وأكبر مهرجانات اللعبة في العالم، مع تطوره عاماً بعد عام، ونموذجا يحتذى في التنظيم الاحترافي، والتطور النوعي.