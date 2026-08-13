منتخب السلة على الكراسي المتحركة يشارك في بطولة آسيا وأوقيانوسيا 3×3

دبي في 13 أغسطس/ وام/ يشارك منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

ويتطلع منتخبنا الوطني لتقديم مستويات قوية خلال البطولة والمنافسة على المراكز المتقدمة، والاستفادة من الاحتكاك بالمنتخبات الآسيوية المشاركة، في إطار جهود تطوير كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 ، وتعزيز حضور رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في الاستحقاقات القارية والدولية.

وتقام المنافسات الرسمية على مدار يومي 15 و16 أغسطس في "شنغهاي للتدريب الرياضي لذوي الإعاقة"، بمشاركة منتخبات من مختلف دول منطقة آسيا وأوقيانوسيا.

وتضم قائمة منتخب الإمارات 4 لاعبين هم منصور النقبي، وجاسم رمضان، ومحمد الحبسي، ومحمد الحامد، بالإضافة إلى الإداري طارق الياسي، والمدرب عباس أقاكوجكي.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة يوم 15 أغسطس بمواجهة منتخب الفلبين، ثم هونغ كونغ، ومنتخب الصين (1)، بينما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ماليزيا، على أن تستكمل المنافسات يوم 16 أغسطس بإقامة الأدوار النهائية وتحديد المراكز.