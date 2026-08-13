برنامج "صيف الإمارات 2026" يختتم فعالياته بمشاركة 18 ألفا و480 شاباً وشابة

دبي في 13 أغسطس/وام/ اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب أمس فعاليات برنامج "صيف الإمارات 2026" الذي نظمته على مدار أربعة أسابيع تحت شعار "نحو جيلٍ أكثر جاهزية" بمشاركة 18 ألفا و480 شاباً وشابة من مختلف إمارات الدولة ضمن تجربة وطنية متكاملة جمعت بين المعرفة والتجربة العملية والمشاركة المجتمعية وأسهمت في تنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

شهد البرنامج الذي أقيم خلال الفترة من 13 يوليو إلى 12 أغسطس 2026 واستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً تنفيذ 668 برنامجاً ونشاطاً بإجمالي 2882 ساعة استثمارية توزعت على مجموعة واسعة من المجالات التي واكبت اهتمامات الشباب واحتياجاتهم وقدمت لهم فرصاً للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير المهارات ضمن بيئات تفاعلية متنوعة في مختلف مناطق الدولة.

وقال سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب إن النتائج التي حققها "صيف الإمارات 2026" عكست حجم إقبال الشباب على البرامج التي منحتهم تجارب عملية ترتبط باهتماماتهم وتطلعاتهم وأسهمت في استثمار أوقاتهم من خلال محتوى نوعي جمع بين المعرفة والتطبيق لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.

وأضاف النعيمي أن تمكين الشباب يبدأ بتوفير الفرص النوعية التي تفتح أمامهم آفاق التعلّم والتجربة والابتكار وتتيح لهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم منوها إلى حرص المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية على تقديم تجربة صيفية استثنائية حققت الأثر في رفع جاهزية الشباب وترسيخ ثقافة التعلّم المستمر بما يواكب تطلعاتهم وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في إعداد أجيال تمتلك المهارة والمرونة والقدرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية نحو مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الإمارات بمختلف القطاعات الواعدة.

تضمنت فعاليات "صيف الإمارات 2026" تنظيم 520 ورشة عمل تفاعلية ركزت على مهارات المستقبل والمجالات المعرفية والتطبيقية إلى جانب 68 دورة تخصصية عززت الجاهزية والكفاءة و19 جلسة حوارية ناقشت قضايا الشباب واهتماماتهم فضلاً عن 61 نشاطاً مجتمعياً ورياضياً أسهمت في دعم الصحة النفسية وترسيخ مفاهيم جودة الحياة.

نُفذت الفعاليات في مراكز الشباب والمساحات الشبابية والمجالس المجتمعية والواحات ومقار الشركاء والجهات المشاركة إضافة إلى الملاعب الرياضية والمساحات الخارجية والمراكز الشاطئية بمساهمة 229 شريكاً وخبيراً أثروا محتوى البرنامج ونقلوا معارفهم وخبراتهم إلى المشاركين وبدعم من 120 متطوعاً أسهموا في تنظيم الفعاليات والأنشطة وجسدوا قيم العطاء والمسؤولية والمشاركة المجتمعية.

تنوع محتوى البرنامج عبر 17 مجالاً رئيسياً شملت مهارات الشباب والأسرة والمجتمع والهوية الوطنية وريادة الأعمال والصحة وجودة الحياة والتعليم والكفاءة والصحة النفسية والجسدية والمواطنة العالمية والسلامة والأمن والأمن الاقتصادي والسكن والمهارات الحياتية والمرونة والترفيه والإبداع واللغة العربية والجاهزية للتوظيف والعلاقات والقيم الأسرية والمشاركة المجتمعية والتفاعل الرقمي.

يأتي "صيف الإمارات 2026" ضمن جهود المؤسسة الاتحادية للشباب لتطوير منظومة البرامج والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم وتعزز مهاراتهم وجودة حياتهم ومشاركتهم المجتمعية بما يدعم مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.