شرطة دبي تؤكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في الملاعب تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 13 أغسطس/وام/ أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أهمية التزام الجماهير الرياضية بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات المنظمة لحركة الجمهور أثناء الدخول إلى الملاعب والخروج منها، وذلك تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين للموسم الكروي 2026-2027 غداً (الجمعة).

وأعلنت شرطة دبي، بهذه المناسبة، إطلاق الموسم الجديد من مبادرة «التزامكم سعادة» السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التزام الجمهور الرياضي بالأحكام الواردة في الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية، بما يعزز تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات، ويجسد الصورة الحضارية للدولة.

وأوضح أن المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، حددت عدداً من الالتزامات، من بينها عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة، بما فيها الألعاب النارية، إلى المنشآت أو أماكن إقامة الفعاليات الرياضية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، إضافة إلى وجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.

ونوه إلى أن القانون يعاقب على مخالفة هذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أوضح أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف، أو رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه متفرج آخر أو المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه، وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتبها أو أتى إيماءات من شأنها الإساءة، أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، فضلاً عن كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.