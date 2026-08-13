مدرب المنتخب الوطني الجديد : هدفنا التأهل إلى كأس العالم 2030

دبي في 13 أغسطس/ وام/ أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن هدفه الأساسي خلال المرحلة المقبلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030، والمنافسة على جميع البطولات المرتقبة بما فيها بطولتا خليجي 27 وكأس آسيا 2027.

وقال داليتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقره بدبي، لتقديمه إلى وسائل الإعلام، إن مدة التعاقد ستكون 4 سنوات له ولجهازه الفني الذي يضم المدرب برانكو إيفانكوفيتش مستشاراً وعددا من المساعدين.

وأشار المدرب إلى أن المفاوضات معه بدأت منذ نهاية عقده مع منتخب كرواتيا، وعقب ختام كأس العالم، مؤكداً وجود العديد من العروض، لكن عرض اتحاد الإمارات لكرة القدم كان الأنسب بالنسبة له، بعد الاطلاع على ملامح مشروع اتحاد الكرة، وكذلك الرغبة في العودة مجدداً إلى دولة الإمارات بعد 10 سنوات من الغياب، عقب قيادته فريق العين.

وعن خطة المرحلة المقبلة، قال: «سيكون هناك معسكر تدريبي لمدة 7 أيام قبل السفر إلى جدة، استعداداً لبطولة خليجي 27، إذ سيتم متابعة قائمة تضم ما بين 23 و35 لاعباً، من أجل اختيار الأنسب والأفضل للمنتخب، خاصة أنه سيكون هناك أسبوع واحد للتحضير، وذلك نظراً للمشاركات الخارجية للأندية».

وفيما يتعلق بالأهداف التي وضعها أمامه اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، قال: «الأهم هو التنافس والحضور في جميع المنافسات الدولية القادمة، والهدف الرئيسي هو كأس العالم 2030».

وأضاف المدرب: «أمضيت سنوات عديدة هنا في دولة الإمارات، ولدي لحظات وذكريات رائعة، وأرجو أن تتكرر مرة أخرى مع منتخب الإمارات.. أنا سعيد للغاية بدعم اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وثقته بي، وإعطائي الفرصة لأكون مدرباً للمنتخب الوطني».

وأضاف: « جاهز مع فريقي المعاون، وسنحقق النجاح معاً.. هدفي بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات، وسنقدم ما لدينا من أجل تحقيق الهدف المطلوب، وننتظر مساعدة الجماهير ووسائل الإعلام من أجل دعمنا».

وعن اختياره المدرب برانكو مساعداً له، قال: « برانكو يتمتع بخبرة كبيرة في المنطقة، وحقق إنجازات لافتة، وسأعمل معه ومع الفريق على تطوير مهارات اللاعبين الشباب، حيث أتابع الدوري وأعرف الكثير عنه من خلال المباريات، وهو ما سيساعدني في أداء مهمتي.. وأعبر عن احترامي للمدرب كوزمين والدور الذي قام به مع المنتخب خلال الفترة الماضية، وسأحاول أن أستفيد من خبرته من أجل اختيار الأفضل للمنتخب».

وأضاف: «أمضيت سنوات ممتعة مع العين وبعد ذلك 9 سنوات مدرباً للمنتخب الكرواتي.. ثقتي كبيرة في أن أحقق مع الكادر الكرواتي الإنجازات مع منتخب الإمارات.. أعرف أن العمل يتطلب جهوداً كبيرة وهدفي بناء منتخب قوي قادر على خوض المنافسات والاستفادة من الخبرات المتراكمة.. أنا وفريقي سنبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق نتائج مميزة».