رئيس الدولة يعزي هاتفياً الرئيس الكولومبي بضحايا الزلزال

أبوظبي في 13 أغسطس/وام/ أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة أبيلاردو دي لا إسبريلا رئيس جمهورية كولومبيا أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبياً معرباً عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

كما قدم سموه التعازي إلى أسر الضحايا والشعب الكولومبي الصديق في هذا المصاب مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعباً.

من جانبه أعرب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا عن شكره وتقديره لسموه مثمناً تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الزلزال.