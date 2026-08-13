الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ينطلق غداً بمواجهتين

أبوظبي في 13 أغسطس/ وام/ تنطلق غداً منافسات الموسم الجديد 2026-2027 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بالجولة الأولى التي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد 7 مواجهات، وتشهد في يومها الأول (الجمعة) مباراتين، تجمع الأولى النصر مع كلباء في استاد آل مكتوم، والثانية الوحدة مع عجمان في استاد آل نهيان.

وفي اليوم الثاني (السبت) تقام 3 مباريات، إذ يلتقي الظفرة مع الشارقة في استاد حمدان بن زايد، والوصل مع يونايتد الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين في استاد زعبيل، فيما يلتقي خورفكان مع شباب الأهلي في استاد صقر بن محمد القاسمي.

وتختتم مباريات الجولة يوم (الأحد) بمباراتين، تجمع الأولى فريق حتا العائد إلى دوري المحترفين مع فريق الجزيرة، وذلك في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما يحل العين، حامل لقب النسخة الماضية، ضيفاً على بني ياس في استاد بني ياس.

وأتمت أندية المسابقة استعداداتها خلال الفترة الماضية، بعد خوضها معسكرات خارجية شهدت إقامة العديد من المباريات الودية مع فرق من مختلف دول العالم.

واستبدلت 7 فرق مدربيها بمدربين جدد، وهم شباب الأهلي بالتعاقد مع المدرب أندريه جاردين، والجزيرة مع المدرب أولاريو كوزمين، وكلباء مع فيكتور سانشيز، والوحدة مع المدرب بيرليس تشاموسكا، والنصر مع المدرب ميلوش ميلوييفيتش، وحتا مع المدرب ألكسندر إيليش، وخورفكان مع المدرب عبد المجيد النمر.

وطبقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، بلغت القيمة السوقية للمسابقة، وفقاً لآخر تحديث للموقع

329.37 مليون يورو، ويعد شباب الأهلي الأعلى قيمة سوقية بـ48.65 مليون يورو، فيما يعد سيمون بانزا لاعب الجزيرة الأغلى بين لاعبي المسابقة، بقيمة 10 ملايين يورو.