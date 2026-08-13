"صحة" تنظم سباقاً عائلياً ضمن فعاليات أبوظبي للرياضات الصيفية

أبوظبي في 13 أغسطس /وام/ تنظم "صحة" بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي "سباق عائلة صحة" 17 أغسطس الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ضمن فعاليات أبوظبي للرياضات الصيفية 2026 (ADSS26)، بمشاركة العائلات وأفراد المجتمع.

تتوزع منافسات السباق على أربع فئات، صممت لمراعاة تباين الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، إذ يمتد سباق الشباب لمسافة كيلومتر واحد للمشاركين من 4 إلى 17 عاماً، فيما يخصص سباق العائلة للمشاركين من عمر 4 أعوام فما فوق للمسافة ذاتها، بينما تشمل منافسات 3 كيلومترات و5 كيلومترات المشاركين من عمر 9 أعوام فما فوق.

تعكس تعددية الفئات والمسافات اتساع نطاق المشاركة في السباق، وإتاحة المجال أمام مختلف أفراد المجتمع لخوض تجربة رياضية تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم البدنية، بما يعزز حضور النشاط البدني ضمن الممارسات اليومية للأسر.

يأتي تنظيم السباق ضمن توجهات "صحة" الرامية إلى ترسيخ النشاط البدني ركيزة من ركائز الوقاية الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً، بما يدعم الصحة والعافية ويرتقي بجودة الحياة.

ويتزامن السباق مع الاحتفاء بعام الأسرة، ويجسد أهمية الرياضة كإحدى الممارسات التي تجمع أفراد الأسرة في نشاط مشترك، وتسهم في ترسيخ العادات الصحية وتعزيز التماسك الأسري والتواصل المجتمعي.