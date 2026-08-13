غرفة الشارقة تنظم ملتقى حول الذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل

الشارقة في 13 أغسطس/ وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجلس شباب غرفة الشارقة، بالتعاون مع مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب، ملتقى بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت شعار «شركاء في صناعة اقتصاد المستقبل».

تناول الملتقى دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، وفرص توظيفه في ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب الأمن الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وشهد الملتقى، الذي عقد في مقر غرفة الشارقة، حضور سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى جانب ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA»، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والهيئة الاتحادية للضرائب، وعدد من الشباب ورواد الأعمال.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن الاستثمار في الشباب يمثل أحد العناصر المهمة في بناء اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن الملتقى ناقش دور الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة الأعمال وخلق فرص جديدة أمام الشباب.

وقال إن التقديرات تشير إلى إمكانية مساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031.

من جانبه، قال سعادة عبدالعزيز محمد الملا إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تتطلب توفير المهارات والمعارف اللازمة للشباب، وتمكينهم من المشاركة في تطوير الحلول والخدمات.

وأشار إلى أهمية الابتكار والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء، مؤكداً حرص الهيئة على إشراك الكفاءات الوطنية الشابة في تطوير الحلول المبتكرة وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان «شركاء في صناعة اقتصاد المستقبل»، أدارتها عائشة صالح، رئيس مجلس شباب غرفة الشارقة، وشارك فيها المقدم عبد الرحيم الحمادي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمهندس محمد بوشليبي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومريم المرزوقي من دائرة الشارقة الرقمية، وإبراهيم بولحيول، صانع محتوى في مجال الذكاء الاصطناعي.

ناقشت الجلسة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والاقتصاد الرقمي، ودوره في تحليل البيانات وتحسين جودة المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب أهمية استشراف المتغيرات التقنية والاقتصادية وتطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

وتناول المشاركون جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وأهمية تعزيز مهارات الشباب في المجالات التقنية وتهيئة بيئة تشجع على الابتكار.

وشهد الملتقى كذلك جلسة بعنوان «شباب يصنعون المستقبل»، أدارتها مريم الكتبي، عضو مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشارك فيها عدد من رواد الأعمال الشباب، الذين استعرضوا تجاربهم في تأسيس مشاريعهم وتطوير أفكارهم إلى نماذج أعمال، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات والخدمات والوصول إلى العملاء.