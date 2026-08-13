سلسلة النمو من "راكز" تساعد رواد الأعمال على تحويل فرص المبيعات إلى نمو مستدام

رأس الخيمة في 13 أغسطس /وام/ واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" فعاليات سلسلة النمو الخاصة بها لعام 2026 بتنظيم ورشة عمل تفاعلية أُقيمت في مركز كومباس للأعمال وركزت على سبل مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات على اتباع نهج أكثر منهجية في المبيعات.

وحملت الجلسة عنوان "من البحث عن العملاء المحتملين إلى بناء نظام مبيعات فعّال" وزودت المشاركين بأدوات عملية لتقييم مسارات المبيعات لديهم، ومعالجة جوانب القصور في التنفيذ، ووضع آليات تساعد على تحويل فرص الأعمال إلى نتائج مستدامة.

وأكدت الجلسة التزام "راكز" بدعم مجتمع أعمالها من خلال توفير معارف عملية تتناول التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات، وتركزت النقاشات على تعزيز التنظيم والانضباط في عمليات المبيعات، بما يساعد الشركات على تحسين التنفيذ ورفع قدرتها على تحويل الفرص إلى نتائج ملموسة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" : "لا يقتصر نمو الأعمال على إيجاد المزيد من الفرص، بل يتطلب أيضاً وجود الأنظمة المناسبة لتحويل تلك الفرص إلى نتائج مستدامة.. ومن خلال سلسلة النمو، نواصل التركيز على التحديات العملية التي يواجهها مجتمع أعمالنا، وربط رواد الأعمال بالخبرات والأدوات التي يمكنهم تطبيقها مباشرة داخل شركاتهم".

وأدار ورشة العمل ساتين بابلا مؤسس "ساتيا فاشان" والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زوبرينورز" والذي قاد المشاركين في مجموعة من التمارين العملية بالاستناد إلى مسارات المبيعات الخاصة بأعمالهم، واستناداً إلى خبرته في ريادة الأعمال والتدريب على المبيعات والنمو المدعوم بأنظمة إدارة علاقات العملاء مستعرضا أساليب تساعد الشركات على تحويل المبيعات من نشاط غير منتظم إلى عملية منظمة وقابلة للتكرار.

وراجع المشاركون عمليات المبيعات الحالية لديهم لتحديد مجالات التحسين واستكشفوا أساليب لتعزيز المتابعة وإدارة مسار مبيعات أكثر فاعلية، والاستفادة من شبكات العلاقات المهنية لتوليد إحالات بصورة أكثر انتظاماً، كما طوروا بطاقات تقييم خاصة بتنفيذ المبيعات وخطط عمل تساعدهم على تحويل ما تعلموه خلال الجلسة إلى خطوات قابلة للقياس والتطبيق داخل أعمالهم.

تندرج سلسلة النمو ضمن منظومة الدعم الأوسع التي توفرها "راكز" لمجتمع أعمالها، حيث تتيح للشركات والمهنيين في مختلف مراحل مسيرتهم الوصول إلى الخبرات المتخصصة، والتعلم العملي، وفرص التواصل وبناء العلاقات ومن خلال هذه الجلسات، تواصل "راكز" مساعدة مجتمعها على تعزيز قدراته، والتعامل مع التحديات المتغيرة، واستكشاف فرص جديدة للنمو.