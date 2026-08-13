شرطة رأس الخيمة تنظم فعالية شبابية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي

رأس الخيمة في 13 أغسطس /وام/ نظم مجلس شباب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2026، فعالية شبابية بعنوان "هل يعزز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الكفاءة في العمل الأمني أم يزيد من مخاطر أمن المعلومات؟"وذلك بمركز اتخاذ القرار بمبنى القيادة العامة.

وأكد العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال الفعالية أن تنظيم هذه الفعالية التي كانت بمثابة مناظرة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة العامة لشرطة رأس الخيمة على تمكين الشباب وإتاحة المجال أمامهم لطرح أفكارهم ومناقشة القضايا المستقبلية التي ترتبط بتطوير العمل الشرطي والأمني، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات وحماية أمن المعلومات.

وأكد العميد ركن الدكتور عبد الله بن سلمان النعيمي رئيس فريق الذكاء الاصطناعي مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة خلال الورشة التي قدّمها ضمن المناظرة الشبابية، أن تبنّي الذكاء الاصطناعي يأتي انسجامًا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ مكانتها الرائدة عالميًا في هذا المجال، وتحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.