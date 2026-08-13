رسم مدارات 265 شهاباً في سماء الإمارات خلال ذروة "البرشاويات"

أبوظبي في 13 أغسطس/وام/ تمكنت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي من رسم مدارات 265 شهاباً أثناء دخولها الغلاف الجوي، خلال نشاط مميز لزخة شهب "البرشاويات" في سماء الإمارات يومي 12 و 13 أغسطس الجاري، فيما أظهر تحليل العناصر المدارية أن 198 منها كانت تابعة للزخة.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية، إن الشبكة رصدت الشهب خلال فترة بدأت في حدود الساعة العاشرة مساءً واستمرت حتى طلوع الفجر، وتمكنت خلال هذه الفترة من التقاط أكثر من 800 صورة لشهب ظهرت في سماء الإمارات، كان معظمها تابعاً لزخة "البرشاويات".

وأوضح أن رسم مدار الشهاب يتيح تحديد العناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي كانت تدور حول الشمس قبل دخولها الغلاف الجوي واصطدامها بالأرض، لتشكل الشهاب الذي تم رصده، مشيراً إلى أن تحديد المدار يتطلب تصوير الشهاب نفسه من أكثر من محطة، بما يتيح، عبر حساب المثلثات، تحديد مساره والعناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي نشأ عنها.

وأضاف أن الشبكة سجلت ألمع شهاب مساء أمس بقدر بلغ السالب 8.5، وهو لمعان يقارب لمعان القمر عندما يكون أقل من نصف مكتمل بقليل، لافتاً إلى أن الرصد وثق كذلك 14 كرة نارية "برشاوية"، وهي الشهب التي يفوق لمعانها لمعان كوكب المشتري، فيما بلغ عدد الشهب "البرشاوية" التي تجاوز لمعانها القدر "صفر" 74 شهاباً.