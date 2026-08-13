الجامعة العربية تدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان

القاهرة في 13 أغسطس/ وام/ أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، محذرا من أن استمراره يدفع المنطقة نحو اتساع المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد فهمي، في بيان اليوم، أن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تستهدف فرض واقع جديد وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

كما أدان الاعتداءات على جنوب لبنان واستهداف المباني والمرافق المدنية، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.