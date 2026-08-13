رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المالديف

أبوظبي في 13 أغسطس /وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف..بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع مسارات التعاون والشراكات التنموية الممتدة بين دولة الإمارات المالديف واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء لشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.