غرفة عجمان أول جهة محلية وأول غرفة بالدولة تنال "آيزو التميز في الخدمات"

عجمان في 13 أغسطس / وام/ حصلت غرفة عجمان على شهادة المواصفة الدولية "ISO 11367:2025" للتميز في الخدمات، لتكون أول جهة محلية في عجمان وأول غرفة تجارة وصناعة بالدولة تنال هذه الشهادة، في إنجاز يعكس ريادتها والتزامها بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

تعد الشهادة من أحدث المواصفات العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية "ISO" في مجال التميز في الخدمات، الأمر الذي يعكس التزام غرفة عجمان المستمر بالتميز والابتكار والتحسين المستمر في تقديم الخدمات.

تسلم شهادة الأيزو سعادة المهندس عبد الله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في الغرفة وحمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء وفيصل إسماعيل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وذلك في مقر الغرفة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود غرفة عجمان لترسيخ التميز المؤسسي وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم مسيرة التطوير المستمر للخدمات.

وتواصل الغرفة أداء دورها الريادي في دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، عبر تطوير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري جاذب يعزز النمو الاقتصادي، إلى جانب تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات أعضائها من منشآت القطاع الخاص، وبما يسهم في تمكين مجتمع الأعمال من التوسع والنمو وترسيخ استدامة الأعمال.

يشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة غرفة عجمان في التميز المؤسسي، ويؤكد حرصها على مواكبة أحدث المعايير العالمية وتطوير منظومة خدماتها، ويعزز مكانتها ضمن نخبة المؤسسات الإماراتية التي تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال التميز بالخدمات.