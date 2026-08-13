شرطة عجمان تنفذ مبادرة "وياكم صيفنا بارد2026" لإسعاد العمال

عجمان في 13 أغسطس/وام/ نفذت شرطة عجمان مبادرة "وياكم صيفنا بارد"، في إطار حرصها على تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل والعطاء، وذلك من خلال توفير دورية ميدانية لتوزيع المشروبات الباردة والوجبات الغذائية على فئة العمال في عدد من المواقع، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وأكد الرائد محمد سلطان الظاهري مدير فرع العلاقات العامة في شرطة عجمان أن تنفيذ المبادرة يأتي انطلاقًا من الاهتمام بفئة العمال وتقديرًا لجهودهم ودورهم المهم في مختلف ميادين العمل، خاصة خلال فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن المبادرة تجسّد حرص شرطة عجمان على تعزيز التواصل الإيجابي مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والتراحم والتكافل الإنساني.

وقد لاقت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من العمال، الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس اهتمام شرطة عجمان بمختلف فئات المجتمع.