"الإمارات للتطوير التربوي" تجدد اعتمادها الدولي من وكالة ضمان الجودة البريطانية

أبوظبي في 13 أغسطس / وام / نجحت كلية الإمارات للتطوير التربوي (ECAE) في تجديد اعتمادها الدولي للجودة (IQA) من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) في المملكة المتحدة، عقب مراجعة دقيقة لمعاييرها الأكاديمية، والحوكمة، وتجربة الطلبة.

ويؤكد تجديد الاعتماد التزام الكلية بالجودة الأكاديمية والتميز وفق معايير دولية، كما يعزز دورها في إعداد تربويين على مستوى عالمي لخدمة قطاع التعليم في دولة الإمارات.

ويعد الاعتماد الدولي للجودة (IQA) الذي تنفذه وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) مراجعة مستقلة، يجريها خبراء متخصصون مستقلون وفقًا لمعايير وإرشادات محددة لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية (ESG).

وتُعتبر الوكالة واحدة من أبرز هيئات ضمان الجودة وأكثرها موثوقية على مستوى التعليم العالي الدولي، ويوفر اعتمادها تأكيداً مستقلاً على أن برامج كلية الإمارات للتطوير التربوي وجودة التدريس والممارسات المعترف بها تستوفي معايير دولية صارمة.

ويمثل تجديد الاعتماد امتداداً لتميز الكلية، ودليلاً جديداً على تطورها الأكاديمي وقدرتها على مواءمة برامجها مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع التعليم.

ويأتي تجديد الاعتماد في مرحلة مهمة تواصل فيها كلية الإمارات للتطوير التربوي مواءمة توجهاتها الاستراتيجية مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في قطاع التعليم.

ومن خلال استناد برامجها الأكاديمية إلى أطر جودة معترف بها دولياً، تسهم الكلية في دعم مستهدفات الدولة لبناء كفاءات تربوية عالية التأهيل وجاهزة للمستقبل، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً كمركز للتميز والابتكار في التعليم.

من جانبها، أكدت وكالة ضمان الجودة (QAA)، في تقييمها، أن كلية الإمارات للتطوير التربوي أظهرت التزاماً راسخاً بثقافة الجودة والتحسين المستمر والفاعلية المؤسسية من خلال تطبيق مجموعة متكاملة من أفضل الممارسات.

وتشمل هذه الممارسات إطاراً متطوراً لضمان الجودة يتميز بحوكمة واضحة وسياسات يسهل الوصول إليها، ونموذجاً لتصميم البرامج يتماشى مع المعايير الوطنية ويربط مخرجات التعلم بكفاءات التربويين والموضوعات المشتركة، وعملية صارمة قائمة على الأدلة لتطوير البرامج الجديدة من خلال المقارنة المعيارية وإشراك أصحاب المصلحة والموافقات المنظمة.

كما تشمل ترسيخ شراكة الطلبة، وتعزيز التطوير المستمر استناداً إلى آرائهم وملاحظاتهم، وتبنّي نهج شامل لدعم رفاهية الموظفين والاحتفاظ بالكفاءات، يستند إلى مصادر متعددة للبيانات، ودعم البحث العلمي والمشاركة الخارجية من خلال إدارة عبء العمل بشفافية، والاستخدام الواسع لبيانات أداء الطلبة ورضاهم لتوجيه عملية اتخاذ القرار، إلى جانب نموذج متكامل لضمان الجودة يجمع بين الإشراف على التقييم وآراء أصحاب المصلحة لدفع التحسين المستمر على مستوى المقررات الدراسية.

وأكدت وكالة ضمان الجودة أن هذه الممارسات مجتمعة أسهمت في إيجاد بيئة أكاديمية متماسكة، قائمة على البيانات ومواكبة للمستقبل، بما يدعم التميز في التدريس والبحث العلمي والأداء المؤسسي.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي إن تجديد الاعتماد الدولي للجودة من وكالة ضمان الجودة (QAA) يمثل إنجازاً نفخر به في مجتمع كلية الإمارات للتطوير التربوي، وإلى جانب تأكيد التزامنا بالتميز الأكاديمي والابتكار والريادة في التعليم، يجدد هذا الإنجاز التأكيد على الثقة التي يوليها لنا الطلبة والشركاء والمجتمع التعليمي، ويعزز إسهامنا في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة تعليمية عالمية المستوى وجاهزة للمستقبل.

وأضافت: "نقدر التعاون البنّاء والتقييم الدقيق الذي أجراه فريق المراجعة التابع لوكالة ضمان الجودة، والذي أسهم في ترسيخ ثقافتنا القائمة على التحسين المستمر".

ويضاف تجديد اعتماد وكالة ضمان الجودة (QAA) إلى سجل كلية الإمارات للتطوير التربوي من الاعتمادات والاعترافات الوطنية والدولية، بما في ذلك الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج من الهيئة المركزية للتقييم والاعتماد (ZEvA) في ألمانيا، إلى جانب الاعترافات المهنية، ومنها اعتماد الكلية كمزود معتمد للتعليم المستمر (CE) من QABA، واعتماد التعليم المستمر (ACE) من مجلس اعتماد محللي السلوك (BACB).

ويعزز هذا الإنجاز دور كلية الإمارات للتطوير التربوي كمركز وطني رائد في تطوير التعليم في دولة الإمارات، ويؤكد التزامها بتمكين التربويين وإعداد القادة القادرين على الإسهام في تشكيل مستقبل التعليم.