مجلس شباب بلدية دبا ينظم ورشاً توعوية وتعليمية ضمن أيام الفجيرة للشباب

الفجيرة في 13 أغسطس/ وام/ نظّم مجلس شباب بلدية دبا مجموعة من الورش التوعوية والتعليمية ضمن فعاليات "أيام الفجيرة للشباب"، في إطار جهوده لإطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في رفع مستوى الوعي وتنمية المهارات وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف المجالات.

وتضمنت الفعاليات ورشة "مخاطر الكهرباء خلال فصل الصيف"، إلى جانب ورشة "المهندس الصغير" المخصصة للأطفال، ضمن برنامج متنوع يجمع بين التوعية والتعليم وتنمية المهارات.

وأكد مجلس شباب بلدية دبا أن تنظيم هذه الورش يجسد دور المجالس الشبابية في تقديم مبادرات هادفة تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في نشر المعرفة وتعزيز المهارات والقيم الإيجابية، بما ينسجم مع توجهات إمارة الفجيرة في دعم الشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المبادرات المجتمعية والتنموية.