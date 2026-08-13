مجلس شباب الطيران المدني بالفجيرة ينظم فعالية لتعزيز الوعي بسلامة الملاحة الجوية

الفجيرة في 13 أغسطس/ وام/ نظم مجلس شباب دائرة الطيران المدني بالفجيرة، اليوم، فعالية "سماؤنا أمانة" في مطار الفجيرة الدولي، ضمن "أيام الفجيرة للشباب 2026"، بهدف تعزيز وعي الشباب بسلامة الملاحة الجوية ومخاطر الاستخدام غير الآمن للطائرات بدون طيار.

وتضمنت الفعالية لقاءً توعوياً وجولة ميدانية داخل برج المراقبة ومرافق المطار، تعرّف خلالها المشاركون على طبيعة عمل المراقبة الجوية ودورها في تنظيم حركة الطائرات والمحافظة على أمن وسلامة الأجواء.

وسلط اللقاء الضوء على مخاطر تشغيل الطائرات بدون طيار بالقرب من المطارات، وأهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدامها، بما يسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية والمحافظة على سلامة المجال الجوي.

وتأتي الفعالية في إطار المبادرات الشبابية المصاحبة لـ"أيام الفجيرة للشباب 2026"، التي تتيح للشباب تجارب ميدانية تعزز معارفهم وتعرّفهم على القطاعات الحيوية والتخصصات المرتبطة بالمستقبل.