"اتحاد الشراع" يستعرض مشاركة "النخبة" في الألعاب الآسيوية باليابان

أبوظبي في 13 أغسطس / وام / استعرض اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الترتيبات الخاصة بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني "فئة النخبة" في دورة الألعاب الآسيوية باليابان، سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وكشف الاتحاد في بيان له عن عقد اجتماع اليوم في مقره بأبوظبي برئاسة المدير الفني زهير اللباط، بهدف تقييم المستوى الفني للاعبين، وبرنامج الاستعدادات حسب الخطة المقررة من الأجهزة الفنية.

وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة مجموعة النخبة وهم سلطان العويس، وعبدالله الزبيدي، وضحى البشر، ومروة الحمادي، واليازية الحمادي، وتم بحث نتائج المشاركات السابقة.

ونوه بأن لاعبي النخبة خاضوا خلال الفترة من يناير الماضي إلى أغسطس الجاري 5 معسكرات تدريبية في المغرب والدنمارك ومصر، بجانب معسكرين داخليين، فضلا عن مشاركتهم في استحقاقين عالميين بكل من إسبانيا والدنمارك.

وأكد المدير الفني أهمية مواصلة العمل وفق البرنامج المعلن، وتكثيف التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل الألعاب الآسيوية، لتحقيق مشاركة إيجابية تليق بتطلعات الرياضة الإماراتية.