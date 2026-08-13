بتوجيهات محمد بن راشد .. دبي الإنسانية تسيّر جسراً جوياً جديداً لنقل إمدادات طبية عاجلة من منظمة الصحة العالمية إلى أهالي غزة

دبي في 13 أغسطس/ وام/ بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سيّرت دبي الإنسانية اليوم شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة.

وتُمثّل هذه الشحنة بداية جسر جوي جديد دعماً لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة، حيث أقلعت قبل يومين أولى الرحلات، التي تحمل 11 طناً مترياً من الأدوية الأساسية، من جناح الطيران الملكي بدبي على متن طائرة نقل من طراز سي-130 متجهة إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، حيث تتابع الشحنة رحلتها بعد ذلك إلى غزة، وتبعتها ثلاث رحلات إضافية محمّلة بالمواد الطبية والأدوية والخيم وبسكويت الطاقة المُدعّم لدعم الاحتياجات الغذائية.

وتُشكّل هذه الرحلات الأربع جزءاً من عملية أوسع نطاقاً، تنقل من خلالها دبي الإنسانية نحو 150 طناً مترياً من الإمدادات الطبية والصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة، مع رحلات إضافية ستتبعها ضمن سلسلة إمداد لوجستية مستمرة.

وتُستمد جميع المواد من مخزون المواد في مركز اللوجستيات العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي تحتضنه "دبي الإنسانية"، وهو ما يُبرز الدور المحوري الذي تؤديه منظومتها من حيث تمكين الاستجابة السريعة والشاملة للأزمات الطارئة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية إن هذا الجسر الجوي الأخير يأتي تأكيداً على الدور المتواصل الذي تضطلع به دبي الإنسانية في دعم الاستجابة الإنسانية، وذلك انطلاقاً من توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بالوقوف إلى جانب أهلنا في غزة ومساندتهم، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات المتعددة التي شهدتها المنطقة، فإن دبي الإنسانية واصلت عملها خلال هذا العام بفضل دعم شركائها والتزامهم، حيث سيّرت حتى اليوم عدداً من الجسور الجوية الإغاثية وقافلات المساعدات إلى عدة دول، من بينها أفغانستان وموزمبيق ولبنان وأوغندا، دعماً لجهود منظمات دولية عدة.

وأضاف أنه في وقت سابق من هذا العام، أسهمت دبي الإنسانية أيضاً في إيصال إمدادات طبية أساسية إلى غزة براً، نيابةً عن منظمة الصحة العالمية، وذلك عبر قافلة ضمت ثلاث شاحنات.

وأوضح معاليه أن هذه الجهود تجسد نهج دبي الإنسانية المرن متعدد الوسائط في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية، وقدرتها على توظيف مختلف الحلول اللوجستية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

من جانبه قال روبرت بلانشارد، رئيس قسم عمليات الطوارئ في مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات الصحية العالمية لحالات الطوارئ إن منظمة الصحة العالمية تعمل من خلال مركزها للوجستيات الصحية العالمية لحالات الطوارئ، على إيصال أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تتجاوز 1.3 مليون دولار أميركي، لتلبية الاحتياجات الصحية لنحو 400 ألف شخص في غزة، مشيراً إلى أنه يتم نقل هذه الشحنات جواً، وهي تضم مستلزمات طبية مخصصة لعدد من الشركاء.

وأضاف أنه بفضل سخاء ودعم دبي الإنسانية وحكومة دبي على الصعيد التشغيلي، تتيح هذه الرحلات الجوية الطارئة، لمنظمة الصحة العالمية إيصال كميات أكبر من الأدوية إلى مزيد من المرضى، وبتكلفة أقل، مشيراً إلى أنه في وقت تواجه فيه الجهات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة للاحتياجات الطارئة المتنامية، بالتزامن مع تراجع الموارد المالية، يأتي دعم دبي الإنسانية في مرحلة بالغة الأهمية.

منذ بداية النزاع، أسهمت دبي الإنسانية في توفير أكثر من 4 ملايين دولار أميركي من التكاليف التشغيلية ضمن الاستجابة الصحية الطارئة في غزة.

وتتيح الرحلات الجوية، كتلك التي تصل هذا الأسبوع، لمنظمة الصحة العالمية توجيه مواردها المحدودة نحو زيادة توافر الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية، بما يسهم في علاج مزيد من المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة حول العالم.