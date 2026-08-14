رئيس أفريقيا الوسطى يمنح رئيساً تنفيذياً لشركة إماراتية وسام الاستحقاق برتبة قائد

بانغي في 14 أغسطس/ وام/ منح فخامة فوستين آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، المهندس علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، وسام الاستحقاق لأفريقيا الوسطى برتبة قائد، وهو أرفع وسام مدني في البلاد.

يأتي التكريم عقب إنجاز "جلوبال ساوث يوتيليتيز" أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى، والمتمثل في محطة ساكاي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، والمدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميجاواط/ساعة، ما يرفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء بأكثر من 60%.

وأُنجز المشروع خلال عشرة أشهر فقط، ومن المتوقع أن يستفيد من الطاقة التي ينتجها أكثر من 300 ألف أسرة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50 ألف طن سنوياً.

ويأتي منح الوسام تقديراً لإسهام الشركة في إنجاز مشروع للبنية التحتية ذي أهمية وطنية وتاريخية، ولدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال توسيع نطاق إمدادات الكهرباء لتشمل شرائح أوسع من السكان.

وأعرب الشمري، بهذه المناسبة ، عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، الذي يعد تقديراً لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع، وللشراكة التي كانت أساس نجاحه.

وقال إن الشركة التزمت أمام جمهورية أفريقيا الوسطى بإنجاز المشروع، وأوفت بهذا الالتزام، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز، ستظهر في الفرص التي سيوفرها للناس، وفي أثره على المجتمعات، وفي إسهامه في دعم مستقبل أفريقيا الوسطى.

وأكد الشمري أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا رؤية ودعم قيادة دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ الشراكات الدولية القائمة على الثقة، وتهيئة السبل أمام تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات.

وأعرب عن تقديره لفخامة الرئيس تواديرا وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، ولصندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان لتمويله الميسّر دور محوري في تنفيذ المشروع.

ويُعد علي الشمري، زميل برنامج خبراء الإمارات، من القيادات الإماراتية الشابة البارزة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا التكريم بعد أقل من عام على تكريم الشمري في جمهورية تشاد، حيث منحه فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو "وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى"، أحد أرفع الأوسمة في تشاد، تقديراً لالتزامه بإنجاز محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية، التي تم تنفيذها خلال وقت قياسي.

وحصل الشمري مؤخراً على تكريم دولي ضمن فئة "قائد النمو للعام" خلال جوائز رويترز لقطاع الطاقة 2026، التي أُقيمت في مدينة نيويورك، تقديراً لدوره القيادي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبناء شراكات طويلة الأمد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الناشئة.