اعتماد برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية بالدولة لموسم 2026 -2027

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ اعتمدت جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم 2026 – 2027، الذي تنظمه وتشرف عليه الجمعية، ويضم عدداً من البطولات المحلية والدولية لعروض جمال الخيل العربية، إلى جانب المزادات المتخصصة التي تمثل محطات مهمة ضمن أجندة الموسم.

وتنطلق الفعاليات يوم 3 أكتوبر المقبل من نادي الشارقة للفروسية والسباق، فيما يُختتم البرنامج يوم 11 أبريل 2027.

ويشتمل البرنامج على 17 بطولة وفعالية، من بينها 5 بطولات دولية، إلى جانب مزادات نادي الشارقة، ومربطي عجمان ودبي، ما يعكس تنوع أجندة الموسم، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في تربية الخيل العربية وعروضها.

وينطلق الموسم بمزاد الشارقة للخيول العربية يوم 3 أكتوبر 2026، يعقبه مزاد مربط دبي للخيول العربية الذي يقام يوم 10 أكتوبر.

ويبدأ برنامج البطولات في 15 أكتوبر من خلال مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي (السلالة المصرية)، فيما يقام مهرجان الشارقة للجواد العربي (الإنتاج المحلي) خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

وتستضيف العاصمة أبوظبي البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية – أبوظبي، يومي 27 و28 أكتوبر، تعقبها بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026.

ويقام مزاد عجمان للخيول العربية يوم 21 نوفمبر، قبل أن تنتقل الفعاليات إلى المنطقة الشرقية عبر مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر.

ويعود النشاط في شهر ديسمبر من خلال بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2026، تليها بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر، ثم البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية – الظفرة خلال الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر.

ويشهد شهر يناير 2027 إقامة بطولة عجمان لجمال الخيل العربية خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير.

أما بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية (تايتل شو) ، فتقام هذا الموسم خلال شهر رمضان في الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2027.

ويشهد شهر مارس إقامة بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس، فيما تستضيف الشارقة النسخة الـ 28 من مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس.

وتقام بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2027، على أن يختتم الموسم ببطولة العرب لمربي الخيل العربية التي تقام يومي 10 و11 أبريل 2027.