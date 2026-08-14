تراجع التضخم في إيطاليا إلى 2.9% خلال يوليو

روما في 14 أغسطس/ وام/ تراجع معدل التضخم السنوي في إيطاليا بشكل طفيف إلى 2.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 3% خلال يونيو الماضي، وفق ما أعلنه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).

وذكرت وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية، أن المعهد أوضح أن هذا التباطؤ الطفيف يعكس بشكل أساسي انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة غير الخاضعة للتنظيم من 13.3% إلى 11.4%، والأغذية غير المصنعة، من 4.4% إلى 3.6%، والخدمات المتنوعة، من 2.5% إلى 1.8%.

وذكر المعهد أنه على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في يوليو.