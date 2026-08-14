"شخبوط الطبية" تحول التوعية الصحية لمهارات عملية في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى منشآت مجموعة "بيورهيلث"، حضورها المجتمعي الهادف إلى ترسيخ الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، من خلال مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 بمنطقة الوثبة، حتى 23 أغسطس الجاري، عبر برنامج تفاعلي يجمع الأنشطة التوعوية والجلسات التثقيفية وورش العمل الموجهة للأطفال والعائلات والزوار من مختلف الأعمار.

وتنقل المدينة الطبية التثقيف الصحي إلى فضاء المجتمع، مقدمة للزوار معارف ومهارات عملية تعزز قدرتهم على الوقاية والتعامل مع الحالات الطارئة، ضمن برنامج يتناول الوقاية من الإصابات الرياضية والصحة الرياضية، والإنعاش القلبي الرئوي، ووقف النزيف، والوقاية من الحروق، والإسعافات الأولية للاختناق، وصحة القلب وآلام الصدر، وسلامة الأطفال والتغذية الصحية.

وتمنح الجلسات التفاعلية المشاركين فرصة تطبيق مهارات الإسعافات الأولية والتدرب على الاستجابة السريعة والملائمة للطوارئ بإشراف مختصين من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بما يحول المعرفة الصحية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق عند الحاجة.

وتعكس المشاركة التزام المدينة الطبية بتوسيع نطاق التثقيف الصحي وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، من خلال محتوى مبسط وتفاعلي يواكب احتياجاتهم، ويدعم جهودها للارتقاء بصحة المجتمع ورفاهه وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة والتدخل السريع.

كما تسهم المبادرة في بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة وجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم منظومة الصحة والوقاية.