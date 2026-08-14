شرطة أبوظبي تعزز قدراتها في تحديد هوية الضحايا بدورة متخصصة في لوكسمبورغ

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI)، بضباط متخصصين، في دورة دولية لإعادة بناء ملامح الوجه، نظمتها شرطة لوكسمبورغ الوطنية، بمشاركة عدد من الأجهزة الشرطية الأوروبية، وبدعم من خبير في علوم الأدلة الجنائية بجامعة جورج ميسون الأمريكية.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI)، أن المشاركة تأتي في إطار تطوير القدرات التخصصية ونقل المعرفة والخبرات الدولية إلى الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء خبرات متخصصة داخل شرطة أبوظبي، وتعزيز جاهزية الفريق للتعامل مع الحالات المعقدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين في مجال إعادة بناء ملامح الوجه للحالات التي يتعذر فيها التعرف على هوية المتوفى بالوسائل المعتادة، من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بما يدعم جهود التعرف على مجهولي الهوية والتحقيقات الجنائية لما لهذه القدرات من أهمية بالغة على الصعيدين الفني والإنساني؛ إذ تسهم في دعم العدالة وصون كرامة الإنسان، انطلاقاً من رسالة إنسانية تتمثل في إعادة الأسماء لمن فقدوا أسماءهم.