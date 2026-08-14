"الجودو" يستعرض ترتيبات استضافة أبوظبي "جراند سلام" واجتماع الاتحاد الدولي

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ استعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي "جراند سلام"، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، ترتيبات استضافة البطولة، واجتماع الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 29 الى 31 أكتوبر المقبل.

واطلع رئيس الاتحاد من الدكتور ناصر التميمي، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، مدير البطولة على التدابير واستعدادات مختلف اللجان التنظيمية، وتعزيز التنسيق، وتسهيل حركة الوفود المشاركة منذ لحظة وصولها وحتى مغادرتها الدولة.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد انضمام 4 لاعبين من فئة الشباب هم بطي الهاشمي، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي، ورشيد نعمتوف، إلى معسكر المنتخب الأول المقام حاليا في جورجيا حتى 26 أغسطس الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة لوزان "جراند سلام" التي ينظّمها الاتحاد السويسري بإشراف الاتحاد الدولي، من 28 إلى 30 أغسطس.

وأشار إلى استمرار برامج الإعداد لبطولة أبوظبي" جراند سلام"، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب التي ستقام بالعاصمة السنغالية داكار من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، لضمان زيادة النقاط الأولمبية التأهيلية.