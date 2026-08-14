"بيريكاس" دراج فريق الإمارات يفوز بالمرحلة السابعة من طواف البرتغال

لشبونة في 14 أغسطس/ وام/ حقق الإسباني أدريا بيريكاس، لاعب فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، أمس، أول انتصار احترافي في مسيرته، بعدما توج بلقب المرحلة السابعة من طواف البرتغال، في إنجاز لافت خلال موسمه الأول مع الفريق.

وتفوق بيريكاس، البالغ من العمر 20 عاماً، في سباق السرعة الثلاثي على خط النهاية، ليحصد المركز الأول بزمن 3:48:32، ساعة متقدماً على أرتيم نيتش وأليكسيس غيران من فريق أنيكولور/كامبيكارن، اللذين جاء في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وشهدت المرحلة، التي تعد من أصعب مراحل الطواف، منافسة قوية على صدارة السباق، حيث برز بيريكاس بقوة خلال الصعود إلى مرتفع ألتو دي جيرميل، البالغ طوله 11.9 كيلومتر وبمتوسط انحدار 5.9 بالمائة، وتمكن من مجاراة هجوم ثنائي فريق أنيكولور/كامبيكارن، غيران ونيتش.

واستطاع الثلاثي الابتعاد عن بقية المنافسين خلال الصعود، قبل أن يحافظوا على تقدمهم حتى الكيلومترات الأخيرة، حيث حسم بيريكاس المنافسة لصالحه عند الصعود الأخير إلى فيلا دو جيريش، الذي امتد لمسافة 4.5 كيلومتر بمتوسط انحدار 4 بالمائة، وصولاً إلى خط النهاية في تيرماس دو جيريش.

وبهذا الانتصار، ارتقى بيريكاس إلى المركز الثالث في الترتيب العام للطواف، بفارق دقيقة و57 ثانية عن المتصدر أليكسيس غيران، فيما يحتل أرتيم نيتش المركز الثاني بفارق 47 ثانية.

وأصبح بيريكاس اللاعب رقم 17 الذي يحقق انتصاراً لفريق الإمارات إكس آر جي خلال موسم 2026، كما رفع الفريق رصيده إلى 63 انتصاراً هذا الموسم، منها 3 انتصارات في طواف البرتغال.