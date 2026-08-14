مقتل 7 عمال جراء انهيار نفق تحت الإنشاء في الهند

نيودلهي في 14 أغسطس/ وام/ لقي سبعة عمال على الأقل مصرعهم، الليلة الماضية، جراء انهيار نفق تحت الإنشاء في مشروع فيشنوجاد-بيبالكوتي للطاقة الكهرومائية في منطقة تشامولي في ولاية أوتاراخاند الجبلية شمال الهند.

وقال جاوراف كومار كبير مسؤولي المنطقة، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق عملية إنقاذ بعد تدفق مفاجئ للمياه والحطام إلى النفق في المشروع.

من جانبه قال بوشكار سينج دهامي رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند، في تصريح صحفي، إنه من بين 22 شخصا، كانوا يعملون في النفق، تم إنقاذ 12 شخصا أحياء ولا يزال ثلاثة آخرون مفقودين، فيما أكد مسؤولون أن فرق الإنقاذ، تكافح ارتفاع منسوب المياه والحطام أثناء بحثها عن العمال الباقين.