كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة يجدد حضوره المميز غدا في إسبانيا

مدريد في 14 أغسطس/ وام/ يحتضن مضمار "سان سباستيان" في مملكة إسبانيا، يوم غد السبت، منافسات محطة إسبانيا لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، وذلك في ثاني حضور للكأس الغالية على المضامير الإسبانية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ومواصلة مساندة الملاك والمربين حول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي؛ بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل، وإعلاء شأنه، وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والمضامير الدولية.

وتحظى محطة إسبانيا بمكانة مميزة ضمن أجندة النسخة الحالية، بعد النجاح الكبير الذي حققه ظهورها الأول على مضمار سان سباستيان عام 2025، وما شهده من حضور جماهيري تجاوز 12 ألف متفرج وأصداء إيجابية واسعة، أكدت قيمة الحدث ودوره في دعم ملاك ومربي الخيل العربي، وتعزيز حضور سباقاته في إسبانيا والقارة الأوروبية.

وينطلق السباق في تمام الساعة 5:05 مساءً بتوقيت إسبانيا (7:05 مساء بتوقيت دولة الإمارات)، لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة من «الفئة الثالثة» بعمر 4 سنوات فما فوق، ويشهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة الملاك والمرابط، بإجمالي جوائز يبلغ 200 ألف يورو.

وتتجه الأنظار في القمة الإسبانية إلى «شديا»، المنحدرة من نسل (المرتجز × إرقيه)، العائدة لوذنان ريسنغ، بإشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس سفيان سعدي، والتي تدخل السباق بسجل مميز بعد تتويجها بلقب المحطة الألمانية للكأس الغالية خلال الموسم الحالي.

ويشهد السباق حضوراً بارزاً لممثلة الإمارات «ولاء» المنحدرة من نسل (غزوان × مبروكة)، العائدة لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم جيدج-جاي.

كما يبرز «إتش إم مجد الله» من نسل (عز الخيل × عنقاء كريم)، للمالك محمد الحزامي، بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس مايكل فورست، بعد حصوله على المركز الثالث في المحطة الألمانية للنسخة الحالية، إلى جانب «بيانكا دو غزال» من نسل (المرتجز × برين دامور دو غزال)، للمالك ناصر عبدالله المسند، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس أليخاندرو غوتيريز فال.

وتضم قائمة المشاركين أيضاً «الديبل» من نسل(مهاب × إيه جي إس رٌدينة)، العائد للشقب ريسنغ، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس الكسندر جافيلان، و«آلي سانت لون» من نسل(الساكر × نسمة الشام)، للمالك عمر إسماعيل غرغار، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس عادل القيادي، إلى جانب «شيحان»من نسل (المرتجز × الدوحة)، العائد للشقب ريسنغ، بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس إيكيم جيان برنارد.

كما يشارك «سكاي أمبر كيه آر إف» من نسل(نيشان × سماح)، للمالك كريستين رويز فوكيه، بإشراف المدرب أوليفييه تريغوديه وقيادة الفارس نونو لوبيز دوارتي، و«زاكينا الزرايان» من نسل(المأمون مونلو × لينا الزرايان)، للمالك سي. ليزاما، بإشراف المدرب ألفونسو ليزاما وقيادة الفارس م. لورون.

وتأتي محطة إسبانيا بعد يوم واحد من الظهور الأول للكأس الغالية على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، في امتداد جديد لرحلتها الأوروبية ضمن النسخة الثالثة والثلاثين، بما يعكس قوة أجندتها العالمية، وحرصها على توفير سباقات نوعية تدعم الملاك والمربين، وتعزز مكانة الخيل العربي الأصيل في أبرز المضامير الدولية.

الجدير بالذكر أن «الوكرة»، ملك وإنتاج الشقب ريسنغ، توجت بلقب النسخة الافتتاحية للمحطة الإسبانية عام 2025، بعد أداء مميز قادها لحسم سباق الفئة الثالثة على مضمار سان سباستيان، لتسجل اسمها بوصفها أول بطلة للمحطة في سجل الكأس الغالية.

وأعرب سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن سعادته بتجدد حضور الكأس الغالية على مضمار سان سباستيان، بعد النجاح المميز الذي حققته المحطة الإسبانية في ظهورها الأول خلال الموسم الماضي، وما سجلته من حضور جماهيري كبير ومكتسبات مهمة وأصداء واسعة، عكست مكانة السلسلة وقيمتها لدى الملاك والمربين في إسبانيا وأوروبا.

وأضاف أن محطة إسبانيا تعد امتداداً للنجاحات العالمية المتواصلة للكأس الغالية، بفضل الدعم الكبير والرؤية السديدة من القيادة الرشيدة، واهتمامها الدائم بتطوير صناعة سباقات الخيل العربي، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على مواصلة اقتنائه وتربيته، بما يسهم في رفد مسيرته بأبطال جدد وإعلاء شأنه عالمياً.

وأشاد بالمشاركة القوية لنخبة الخيول والملاك والمرابط في سباق سان سباستيان، وبحضور مجموعة من الأسماء التي حققت نتائج بارزة في محطات النسخة الحالية، بما يعزز القيمة الفنية والتنافسية للسباق، ويؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس الغالية لدى أسرة الخيل العربي في القارة الأوروبية.