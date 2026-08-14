"أمانات" تحقق 153.3 مليون درهم أرباحاً بنمو 46% خلال النصف الأول من 2026

دبي في 14 أغسطس/ وام/ حققت شركة أمانات القابضة أرباحاً بقيمة 153.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 46%، فيما أقرت توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، بالتزامن مع تسريع خططها للتوسع في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وأعلنت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفاع إيراداتها بنسبة 24% إلى 582.5 مليون درهم، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 30% لتصل إلى 226.4 مليون درهم.

وتعتزم "أمانات" توظيف نحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر التوسعات العضوية والمشاريع الجديدة والاستحواذات الانتقائية، مستهدفة عائداً على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، إلى جانب حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية يبلغ 7 فلوس للسهم، رهناً بالموافقات اللازمة.

وواصلت المجموعة توسعاتها، إذ ارتفع عدد الأسرّة المرخصة في "كامبريدج للصحة" بنسبة 18% إلى 666 سريراً، مع تقدم مشاريعها الجديدة في السعودية، فيما وصل عدد الطلبة والمستفيدين في "المسار الشامل للتعليم" إلى نحو 28,900 بزيادة 21%.

وأكد الدكتور علي بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة "أمانات"، أن النتائج تعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة، وقدرتها على مواصلة الاستثمار وتحقيق نمو وعوائد مستدامة للمساهمين.