"المال كابيتال ريت" يوزع أرباحا بقيمة 28 مليون درهم عن النصف الأول بعائد سنوي 8%

دبي في 14 أغسطس/ وام/ أعلن صندوق المال كابيتال ريت، توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول من عام 2026، بإجمالي توزيعات يبلغ 28.05 مليون درهم، بما يضع الصندوق على مسار تحقيق عائد سنوي للمستثمرين بنسبة 8% خلال العام الجاري.

وأوضح الصندوق، المدرج في سوق دبي المالي والخاضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع، أن سداد التوزيعات متوقع في 28 أغسطس الجاري، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

ويأتي التوزيع مدعوماً بالأداء التشغيلي المستقر للصندوق ومرونة محفظته الاستثمارية التي تضم أصولاً عالية الجودة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، فيما تقدر قيمة محفظة أصوله بنحو 1.4 مليار درهم.

وأكد الصندوق، مواصلة التركيز خلال العام الجاري على الإدارة الفاعلة لمحفظته الاستثمارية والحفاظ على جودة ومرونة الأصول، إلى جانب دراسة فرص استحواذ انتقائية تعزز القيمة والعوائد طويلة الأجل لحملة الوحدات.

وقال سانجاي فيج الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال، إن التوزيع التصاعدي للنصف الأول يعكس قوة ومتانة محفظة الصندوق وتركيزه على توفير دخل مستقر ومستدام للمستثمرين، مشيراً إلى أن أصول المحفظة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية تواصل تحقيق أداء يتماشى مع التوقعات، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل وأطراف مقابلة تتمتع بملاءة قوية.