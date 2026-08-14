شرطة دبي تؤكد أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار

دبي في 14 أغسطس / وام / أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، على تمكين الشباب وإشراكهم في رسم سياسات المستقبل، وتحفيزهم على اكتساب الخبرات القيادية في صناعة القرار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن شرطة دبي، باعتبارها مؤسسة أمنية رائدة ومتجددة، تحرص على إعداد جيل مُلهم من القيادات الشرطية الشابة القادرة على قيادة مسيرة العمل الأمني والشرطي بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها اللواء أحمد زعل مع عدد من الشباب من الضباط والمدنيين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ضمن مبادرة "قيادات ملهمة"، وفي إطار فعاليات الأسبوع العالمي للشباب التي ينظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بالتزامن مع احتفاء منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب، بهدف تسليط الضوء على تطلعات الشباب المستقبلية واحتياجاتهم ودورهم في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، بحضور المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، والرائد خبير خليفة الروم، نائب رئيس المجلس، وعدد من الضباط.

وهنأ اللواء أحمد زعل شباب القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستذكار الإنجازات التي حققها شباب شرطة دبي في مختلف الإدارات العامة والتخصصات، وأثرها في الموظف والمؤسسة، والتأكيد على مواصلة مسيرة الريادة والتميز.

وقال إن دولة الإمارات تمتلك كفاءات شابة متميزة في مختلف التخصصات والقطاعات، وسخرت دعماً كبيراً للشباب من خلال استراتيجيات وطنية تستثمر طاقاتهم بالشكل الأمثل وتسخرها في خدمة الوطن.

وأوضح أن الشباب في شرطة دبي يضطلعون بالجزء الأكبر من مختلف العمليات الشرطية والأمنية، مشيراً إلى أن ما يقومون به في مختلف ميادين العمل يدعو إلى الفخر والاعتزاز، مؤكداً أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتؤكد في مختلف المحافل أهمية دعمهم وتمكينهم وتسخير الممكنات التي تعزز الثقة لديهم، وإعداد قيادات شرطية متمكنة وقادرة على قيادة العمل الشرطي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتطلعات القيادة الرشيدة.

واستعرض اللواء أحمد زعل خلال الجلسة تجربته وبدايات عمله في شرطة دبي، ومسيرته في مختلف الإدارات ومراكز الشرطة التي عمل بها، إلى جانب أبرز الدورات والتدريبات التي حصل عليها خلال مسيرته المهنية في القيادة العامة لشرطة دبي.

ودعا شباب شرطة دبي إلى مواصلة العمل لتحقيق الإنجازات، والاستفادة من الحكمة والخبرة التي اكتسبها من سبقوهم في العمل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تمتلك تاريخاً وتجارب ثرية تسهم في تعزيز مهارات الشباب وقدراتهم وبناء شخصياتهم، بما يدعم توجهات شرطة دبي المستقبلية، إلى جانب أهمية الاستمرارية في العمل والتحلي بالصبر والقيم النبيلة ومواجهة التحديات.