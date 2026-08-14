عبدالله بن زايد يؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وإحباط مخطط داعش الإرهابي

أبوظبي في 14 أغسطس / وام / أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.

وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.