"الناتو" يسقط مسيرة مجهولة في لاتفيا.. ورومانيا تعلن تحطم أخرى قرب حدودها

روجاي - بوخارست في 14 أغسطس / وام / أسقطت طائرة مقاتلة إيطالية تابعة لحلف شمال الأطلسي طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي للاتفيا خلال هجمات أوكرانية على موانئ روسية، في حين أعلنت وزارة الدفاع الرومانية تحطم طائرة مسيرة أخرى حلقت على ارتفاع منخفض ولم ترصدها أنظمة الرادار في منطقة غابات قرب قرية لونكافيتا بجنوب شرق البلاد على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا دون أن تتسبب بأضرار ظاهرة.

وأجرت قوات في لاتفيا عملية بحث عن حطام المسيرة في منتصف النهار تقريبا في منطقة أحراج بالقرب من قرية روجاي التي تبعد حوالي 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا، حيث صرحت إيفيتا بيرزينا المتحدثة باسم الجيش في لاتفيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة بأنه لا يمكن تقديم معلومات عن مصدر الطائرة المسيرة لأن المنطقة لم يتم تفتيشها بعد.

وأوضحت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت أن طائرتين إيطاليتين من طراز "يوروفايتر" أقلعتا من ليتوانيا بالإضافة إلى طائرتين تركيتين من طراز إف-16 أقلعتا من قاعدة في إستونيا للرد بعد رصد الطائرة المسيرة في المجال الجوي للاتفيا، وتمكنت إحدى طائرتي "يوروفايتر" من تحديد موقع المسيرة وإسقاطها.

وأكدت هارت أن جميع الطائرات كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي وأن التحقيق جار وسط اتصال وثيق بالسلطات اللاتفية، مشددة على أن الحلف مستعد وقادر على الرد على أي تهديدات محتملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية أراضيه وشعوبه.

وجاءت واقعة لاتفيا في ظل هجمات ليلية شنتها أوكرانيا على موانئ روسية بالقرب من سان بطرسبرج، حيث أعلن المسؤول المحلي الروسي ألكسندر دروزدينكو عبر تطبيق تيليجرام أن القوات الروسية أسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال تلك الهجمات، علما بأن طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني توغلت في المجال الجوي لدول البلطيق عدة مرات هذا العام.

وتشترك رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بدورها في حدود برية تمتد 614 كيلومترا مع أوكرانيا، وشهدت على مدى السنوات الأربع الماضية مرارا اختراق طائرات مسيرة روسية لمجالها الجوي فضلا عن وجود ألغام عائمة في البحر الأسود عبر طرق التجارة والطاقة الرئيسية، ولم تحدد الوزارة حتى الآن مصدر المسيرة التي تحطمت في أراضيها.

-خلا-