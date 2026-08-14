"أبوظبي للإسكان" تعلن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن

أبوظبي في 14 أغسطس / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مرونة الدعم السكني، وتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم أو صيانتها، وفق ظروف أكثر ملاءمة وكفاءة.

وبموجب المبادرة، التي تأتي تماشيا مع مستهدفات "عام الأسرة" لتحقيق الرفاه الأسري، تمت إضافة سنتين لتفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتخطيط وتنفيذ المشاريع، ويدعم توفير الوقت الكافي وجودة التنفيذ، كما تُجري الهيئة مراجعات دورية وشاملة، وتتخذ قرارات من شأنها التخفيف على المواطنين ودعمهم في تأمين المسكن المناسب.

وتأتي هذه الخطوة لمواكبة مستجدات سوق البناء والتغيرات المرتبطة بتكلفة تنفيذ أعمال البناء، بما يمنح المستفيدين مساحة زمنية إضافية للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واختيار المقاولين والاستشاريين وفق معايير الجودة والكفاءة المعتمدة والتكلفة المناسبة.

وتعكس المبادرة نهج الهيئة في تطوير الحلول والبرامج الإسكانية بما يتواءم مع احتياجات المستفيدين ومتغيرات السوق، وتعزز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها وجودة حياتها، ووضع احتياجات الأسرة في صميم السياسات والمبادرات الإسكانية.