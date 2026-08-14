حريق ضخم يلتهم غابات "سانت إيغيدن" النمساوية وإخلاء فوري للسكان

فيينا في 14 أغسطس / وام / استنفرت أكثر من 30 فرقة إطفاء جهودها، بعد ظهر اليوم الجمعة، لإخماد حريق ضخم اندلع في غابة صنوبر بمدينة "سانت إيغيدن" في ولاية "النمسا السفلى"، مما أسفر عن إخلاء المنطقة السكنية المجاورة وإغلاق الطرق.

وأعلن ماريو لوكاس، رئيس قسم الإطفاء في المقاطعة، رفع مستوى الإنذار إلى أقصى درجة "B4"، نظراً لسرعة انتشار النيران بفعل الحرارة الشديدة والرياح، واقتراب ألسنة اللهب لمسافة 100 متر فقط من المساكن.

يأتي الحادث بعد نحو أسبوع من إخماد حريق مماثل بالمنطقة ذاتها، والذي أتى على مساحة 100 هكتار واستغرق إخماده خمسة أيام.