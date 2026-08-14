"برنامج عجمان للتميز" يواصل الترويج لجوائزه

عجمان في 14 أغسطس / وام / نفذ برنامج عجمان للتميز مبادرة ترويجية للتعريف بجوائزه، والتي تشمل جائزة عجمان للمجتمع، وجائزة عجمان للبحث العلمي، وجائزة عجمان للتوازن البيئي، بهدف تعزيز الوعي بها لدى مختلف فئات المجتمع.

وقام البرنامج بتنظيم فعاليات تفاعلية موجهة لأفراد المجتمع في عدد من المواقع الحيوية في إمارة عجمان، في إطار جهوده الرامية إلى توسيع نطاق التعريف بالجوائز وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة والترشح ضمن فئاتها، إلى جانب توزيع بروشورات تعريفية بالجوائز، اشتملت على معلومات حول أهدافها وفئاتها ومجالاتها، بما يسهم في إيصال رسالتها إلى الجمهور بأسلوب تفاعلي ومبتكر، وتشجيع أفراد المجتمع على التعرف إليها والمبادرة إلى المشاركة والترشح.

ونُفذت المبادرة على مدار يومين في عدد من المواقع الحيوية، حيث شملت في يومها الأول كورنيش عجمان، وحديقة العلم، وسوق مشيرف، فيما امتدت في يومها الثاني إلى منطقة مصفوت، بما أتاح الوصول إلى شرائح متنوعة من أفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص "برنامج عجمان للتميز" على تعزيز التواصل المجتمعي والتعريف بجوائز البرنامج، وترسيخ ثقافة التميز والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تشجيع الأفراد على إبراز مبادراتهم وإسهاماتهم المؤثرة، ودعم الجهود التي تعزز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان.