الجزيرة والوحدة في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا 2

كوالالمبور في 14 أغسطس / وام / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تفاصيل تصنيف الأندية المشاركة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، التي تجرى يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وطبقاً لتصنيف الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب، يتواجد الجزيرة والوحدة في التصنيف الأول، إلى جانب أندية الحسين الأردني، والتعاون السعودي، فيما يتواجد في التصنيف الثاني كل من أندية الريان القطري، وغول غوهار الإيراني، وناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي.

ويضم التصنيف الثالث أندية الفيصلي الأردني، والمحرق البحريني، والسيب العُماني، والكويت الكويتي، فيما يضم التصنيف الرابع ناديي إيست بنغال الهندي وأركاداغ التركمانستاني.

وتقام البطولة بمشاركة 32 ناديًا من منطقتي الشرق والغرب، وبنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، حيث تنطلق المنافسات في 15 سبتمبر المقبل.