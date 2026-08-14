"شراع الإمارات" التاسع عالمياً في الكأس الذهبية الدولية بإيطاليا

روما في 14 أغسطس/ وام/أحرز منتخب الإمارات للشراع الحديث، "فئة الأوبتمست"، المركز التاسع عالميا في منافسات الكأس الذهبية الدولية، التي احتضنتها مدينة "ريفا ديل غاردا" الإيطالية خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة عالمية واسعة.

وقال اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إن هذه النتيجة المميزة حققها كل من حمد المهيري، وخليفة الرميثي، وزايد الحوسني، وكارولينا باجاك، وجون هيرفي، ليواصل المنتخب تحقيق نتائجه المميزة على الساحة الدولية.

كما أشار إلى أن هذا التميز يعزز النجاحات المتواصلة لبرامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بوزارة الرياضة، لا سيما بعد انضمام خمسة من لاعبي المنتخب الوطني إلى قائمة الموهوبين في يونيو الماضي، بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحاد واللجنة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، المنتخب الوطني على الإنجاز الجديد، وأثنى على المستوى المميز للاعبين خلال منافسات الكأس الذهبية الدولية، والجهود الكبيرة للجهاز الفني في إعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم للمشاركات الدولية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بالدعم الكبير الذي يقدمه سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، مؤكدا أن لاعبي المنتخب، ومنذ انضمامهم إلى قائمة الموهوبين، أظهروا تطورا ملحوظا في مستوياتهم الفنية وحققوا نتائج وإنجازات مميزة، ما يجسد أهمية البرامج التي تنفذها وزارة الرياضة في اكتشاف المواهب الوطنية ورعايتها ومواكبة تطورها.