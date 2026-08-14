مطار الفجيرة الدولي و"نافكو" يفتتحان أكاديمية نافكو للتدريب

الفجيرة في 14 أغسطس/ وام/ افتتح مطار الفجيرة الدولي، بالتعاون مع مجموعة «نافكو»، أكاديمية نافكو للتدريب، التي ستتخذ من مطار الفجيرة الدولي مقراً لها، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تطوير التدريب المتخصص وتعزيز الكفاءة والجاهزية في مجالات السلامة ومكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ.

وشهد الافتتاح حضور الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة الدولي، و إبراهيم القلاف، نائب مدير عام مطار الفجيرة الدولي، والمهندس أركان عادل، ممثل الرئيس التنفيذي في مجموعة نافكو، والمهندس محمد علي موعد، مدير المبيعات في مجموعة نافكو، والكابتن يعقوب النعيمي، نائب مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران، و علي العبدولي، رئيس قسم أمن الطيران المدني في مطار الفجيرة الدولي، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين وممثلي الجهتين.

وتهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر، ورفع مستويات الجاهزية، وترسيخ أفضل الممارسات في مجالات السلامة ومكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ.

كما يمثل وجود الأكاديمية في مطار الفجيرة الدولي إضافة نوعية إلى منظومة التدريب والتأهيل في الإمارة، من خلال توفير خدمات تدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات في الفجيرة والمناطق المجاورة.

وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي «يمثل افتتاح أكاديمية نافكو للتدريب إضافة مهمة لمنظومة التدريب والتأهيل في إمارة الفجيرة، إذ تتيح للمؤسسات والجهات من مختلف القطاعات الاستفادة من برامج متخصصة في مجالات السلامة ومكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ. ونعتز بشراكتنا مع مجموعة نافكو، التي تسهم في تطوير القدرات، ورفع مستويات الجاهزية، وتوفير خدمات تدريبية نوعية من مقر الأكاديمية في مطار الفجيرة الدولي».