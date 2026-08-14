" إرثي للحرف المعاصرة" و"ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا" يختتمان "مختبر التكنولوجيا"

الشارقة في 14 أغسطس/ وام/ اختتم «مجلس إرثي للحرف المعاصرة»، بالتعاون مع «مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا»، المرحلة الأولى من برنامج «مختبر التكنولوجيا والحرف»، الذي يتكون من ثلاث مراحل تجمع بين التوثيق الرقمي، واستكشاف المواد، والبحث التجريبي والذي يأتي في إطار توظيف التكنولوجيا لدعم استدامة الحرف التقليدية وتطوير أساليب توثيقها .

وركزت المرحلة الأولى على التوثيق الرقمي، وأقيمت في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، حيث تعرّف المشاركون على أساليب توثيق الحرف والمعارف الثقافية المحلية إلى جانب استكشاف دور التكنولوجيا، بما في ذلك تقنيات التصوير المجسم والمسح ثلاثي الأبعاد. ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات تجمع بين حفظ التراث الثقافي وتقنيات تصوير المجسمات والمسح ثلاثي الأبعاد، بما يسهم في إثراء أرشيف الحرف الإماراتية.

كما راجع المشاركون نتائج المسح الأولى، وطوروا أساليب العمل للحصول على توثيق رقمي أكثر دقة، بما يسهم في توثيق الحرف والمقتنيات المحلية.

وقالت سعادة ريم بن كرم، مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة،" يُعدّ هذا التعاون نموذجاً للشراكات التي تدمج بين المهارة الحرفية والابتكار، ويؤكد أن التكنولوجيا أداة فاعلة في الحفاظ على الحرف الإماراتية وتوثيقها بأساليب تواكب تطلعات الأجيال الصاعدة. ونحن نؤمن بأن تمكين الشباب من استكشاف هذه التقنيات يسهم في ترسيخ علاقتهم بالموروث الثقافي، ويعزز استدامته عبر تقديمه بطرق مبتكرة".