ختام الدورة الأولى من برنامج "آفاق القيادي"

الشارقة في 14 أغسطس/ وام/ اختتمت سجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج "آفاق القيادي"، الذي قدم في دورته الأولى تجربة قيادية متكاملة لمنتسبي المؤسستين، أسهمت في تنمية مهاراتهم في مجال صناعة الأثر، عبر تحويل المهارات القيادية من مجرد مفاهيم إلى ممارسات عملية ومبادرات مجتمعية، تحت شعار "جيلُ يقود، وأثرُ يلهم"، وذلك من 8 إلى 13 أغسطس الجاري.

وجاء البرنامج ضمن مسار المهارات الحياتية في المستوى التأسيسي لسلسلة المهارات القيادية، مستهدفاً منتسبي سجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة ضمن الفئة العمرية 13 إلى 16 عاماً، من خلال تجربة جمعت بين الورش التفاعلية والتطبيقات العملية والجلسات الملهمة.

وشهد الحفل الختامي، الذي أقيم في مسرح سجايا فتيات الشارقة، حضوراً لافتاً من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات في المجتمع المحلي، إلى جانب أولياء أمور المنتسبين المشاركين في البرنامج، والشركاء في إنجاحه.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال كلمتها في الحفل الختامي، أن الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال تمتلك الوعي والقدرة والمسؤولية لصناعة مستقبلها والإسهام في مسيرة وطنها، يمثل جوهر رسالة مؤسسة ربع قرن، مشيرة إلى أن القيادة لا تبدأ من منصب أو موقع، وإنما من الإنسان نفسه، ومن معرفته بذاته وتمسكه بقيمه وإدراكه لقدراته وقدرته على تحويل أفكاره إلى أثر نافع في مجتمعه.

وأوضحت أن برنامج "آفاق القيادي"، صُمم ليمنح المشاركين مساحة حقيقية للتجربة والاكتشاف والممارسة، مؤكدة أن ما قدموه في مشاريع "قادة الأثر"، يمثل ترجمة لما اكتسبوه من مهارات، لأن القيادة الحقيقية لا تُقاس بحجم ما نعرفه، بل بالأثر الذي نتركه في حياة الآخرين ومجتمعنا.

واستحضرت سعادتها، خلال كلمتها، وصايا سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، للشباب والشابات، في ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ والصدق والوفاء وتحمل المسؤولية والتحلي بالأخلاق، مشيرة إلى أن اسم "آفاق" يحمل رسالة تستمر مع المشاركين بعد ختام البرنامج، بأن يظلوا متطلعين إلى فرص جديدة للتعلم والعطاء وصناعة الأثر، وأن ينطلقوا نحو "آفاق جديدة بقلوب مخلصة وعقول واعية".

وشملت فقرات الحفل الختامي عرضاً مرئياً استعرض أبرز محطات رحلة البرنامج، إلى جانب عرض مشاريع قادة الأثر، التي توّجت الوجهة الأخيرة للبرنامج، ومثّلت جانبه التطبيقي لمبادرات مجتمعية وظّف المنتسبون خلالها مكتسباتهم من مهارات القيادة والتخطيط والعمل الجماعي واتخاذ القرار والتواصل، في انتقال متناغم من التعلم إلى الممارسة، ومن الفكرة إلى الأثر.

وشهد الختام تكريم المدربين والملهمين من أصحاب التجارب وقادة المستقبل المشاركين في البرنامج، والشركاء تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الدورة الأولى من برنامج آفاق القيادي.