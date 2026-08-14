"اقتصادية رأس الخيمة" تتوج الفائز بلقب الواعد الصغير 2026

رأس الخيمة في 14 أغسطس/ وام/ اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، برنامج "الواعد الصغير"2026، بعد رحلة تدريبية وعملية امتدت على مدار خمسة أسابيع .

وأسفرت رحلة التعلم والتدريب والتجربة العملية عن إنتاج المشاركين 27 منتجاً بصناعة وطنية، تم تطويرها استناداً إلى المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال مراحل البرنامج .

وضمن أعمال المعرض، شكّلت الدائرة لجنة تقييم مكونة من ستة أعضاء تولت تقييم المشاريع المشاركة .

و أعلنت الدائرة حصول مشروع إسيسيا للعطور على المركز الأول في برنامج "الواعد الصغير" لعام 2026، بعد تحقيقها أعلى نتائج التقييم واستيفائها للمعايير المعتمدة، كما حصل أعضاء المجموعة الفائزة على جائزة مالية قيّمة تقديراً لتميزهم وما قدموه من أداء خلال مراحل البرنامج ومعرض ريادة الأعمال.

كما أعلنت الدائرة عن منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية معفاة من الرسوم لمدة ثلاثة أعوام، بما يتيح لهم فرصة مواصلة تطوير منتجاتهم وتحويل تجاربهم في البرنامج إلى مشاريع تجارية حقيقية.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة،" حرصنا في برنامج الواعد الصغير على أن تتجاوز تجربة المشاركين الجانب النظري، وأن يعيشوا رحلة ريادة الأعمال بمراحلها المختلفة، بدءاً من التعلم واكتساب المعرفة، مروراً بالاطلاع على التجارب الواقعية في الشركات، ووصولاً إلى تطوير منتجاتهم وإدارة مشاريعهم والتعامل المباشر مع الجمهور في معرض ريادة الأعمال".

وأكدت الدائرة، أن برنامج "الواعد الصغير" يأتي ضمن جهودها الرامية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واعدة .