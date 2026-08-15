سرقة بيانات دافعي ضرائب في هجوم إلكتروني بفرنسا

باريس في 15 أغسطس /وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن بيانات دافعي ضرائب فرنسيين، من الأفراد والمهنيين على حد سواء، تعرضت للسرقة في هجوم إلكتروني،مؤكدة تعرض بيانات 678 ألف مستخدم للسرقة.
و ذكرت الوزارة في بيان أن "جهة فاعلة خبيثة" أعلنت اختراقها المديرية العامة للمالية، وهي هيئة معنية بالضرائب، في أواخر يونيو .
و جاء في البيان أن التحقيقات أثبتت وقوع الهجوم الإلكتروني، الذي جرى على إثره الاطلاع على بيانات دافعي الضرائب واستخراجها.
و ذكرت الوزارة أن هناك مزيدا من التحقيقات جارية لتحديد البيانات والعدد الدقيق لدافعي الضرائب المتأثرين، مضيفة أنه سيجري الكشف عن مزيد من النتائج.
-خلا-