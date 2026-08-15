بريطانيا تطلق تحذيرا عاجلا مع تصاعد خطر حرائق الغابات

لندن في 15 أغسطس /وام/ أصدرت الحكومة البريطانية يوم الجمعة، تحذيرا عاجلا على شبكات الهواتف المحمولة يحذر من خطر اندلاع حرائق غابات، وذلك في ظل موجة جفاف وارتفاع قياسي في درجات الحرارة جعلت معظم أراضي البلاد عرضة لخطر حرائق بالغ.

ونصح التحذير الذي تم إرساله حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت بريطانيا، المواطنين بتجنب الممارسات التي قد تتسبب في اشتعال النيران، مثل استخدام الشوايات التي تستعمل لمرة واحدة، أو إشعال نيران المخيمات، أو إطلاق الألعاب النارية.

وكانت فرق الإطفاء قد خاضت خلال الصيف الحالي معارك متعددة للسيطرة على حرائق غابات في مناطق مختلفة من البلاد، وأظهرت خرائط أصدرتها وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن ظروفا "شديدة الخطورة" للحرائق طالت معظم مناطق إنجلترا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية الجمعة، بأن بريطانيا تعيش في الأسبوع الحالي موجة الحر الخامسة هذا الموسم، حيث من المتوقع أن تسجل أعلى درجات حرارة صيفية على الإطلاق.

-خلا-