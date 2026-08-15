إندونيسيا تحضّ على إخلاء مناطق ساحلية عقب زلزال بقوة 7.7 درجة

جاكرتا في 15 أغسطس /وام/ حضت السلطات الإندونيسية اليوم، سكان المناطق الساحلية في جزيرة فلوريس على الإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة، وذلك عقب وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج تسونامي.

وقالت متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث نحض بقوة مجتمعاتنا على طول الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس، وفي المناطق الجنوبية، وعلى الجزر الجنوبية، وفي المنطقة الجنوبية، على الإخلاء الذاتي وبشكل فوري.

وأضافت أنه يتعين على السكان الابتعاد عن الشاطئ، إما بالتوجه للداخل لمسافة تزيد عن كيلومترين أو بالانتقال إلى المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 10 أمتار.

-خلا-