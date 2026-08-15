نمو القروض الممنوحة للشركات الصغيرة في الصين بنسبة 8%

بكين في 15 أغسطس /وام/ بلغ حجم القروض الشاملة المقدمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الصين 38.9 تريليون يوان (حوالي 5.73 تريليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين .

وبحسب البيانات بلغ حجم القروض المرتبطة بالقطاع الزراعي 15 تريليون يوان، بزيادة 7.5 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" حيازة المؤسسات المصرفية الصينية لأصول باليوان والعملات الأجنبية تبلغ 498 تريليون يوان، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي أصول شركات التأمين وشركات إدارة أصول التأمين 43.9 تريليون يوان، بزيادة 6.2 في المائة مقارنة ببداية العام.

وحافظت البنوك التجارية على وضع حواجز وقائية قوية ضد المخاطر حيث بلغت نسبة تغطية المخصصات لديها 202.87 في المائة في نهاية الربع الثاني، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك التجارية، باستثناء فروع البنوك الأجنبية، 15.26 في المائة.

-خلا-